Для пяти муниципальных районов – Гаврилов-Ямского, Даниловского, Некоузского, Пошехонского и Угличского – приобретены новые школьные автобусы.



– Правительством Ярославской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности учащихся, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Мероприятия по обновлению парка школьных автобусов финансируются и проводятся ежегодно.



Пять новых ПАЗов, на 22 посадочных места каждый, закуплены в рамках ведомственной целевой программы департамента образования. Цена одной машины – 1 миллион 862 тысячи рублей. В районы автобусы были отправлены после проведения независимой технической экспертизы.