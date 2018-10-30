​30 октября в СК «Вознесенский» состоялось открытие чемпионата России по баскетболу «Суперлига – первый дивизион». Спортсменов и болельщиков приветствовал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. На мероприятии также присутствовали заместители председателя Правительства области Максим Авдеев, Екатерина Троицкая, Игорь Селезнев, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



– Для нашей команды сегодняшняя игра первая в рамках Суперлиги-1 на домашнем паркете. Ярославские баскетболисты по итогам прошлого сезона впервые в истории региона завоевали право выступать в Суперлиге первого дивизиона, – отметил Дмитрий Степаненко. – Вы пример для подрастающего поколения. Баскетбол в нашей области очень популярен. Им увлекаются более шести тысяч человек. И мы рассчитываем, что начинающих спортсменов станет еще больше.



Баскетбольный клуб «Беревестник» сразился с командой из Екатеринбурга – баскетбольным клубом «Урал». Это двукратный чемпион первого дивизиона мужской Суперлиги.



Матч закончился со счетом 69:74 в пользу соперника ярославцев.