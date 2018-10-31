​Музей истории Ярославля будет передан в ведение региона. Основанием для этого стало соответствующее обращение мэрии города.

– Это даст музею новые возможности развития в рамках формирования культурной и туристической привлекательности Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В настоящее время прорабатываются все вопросы передачи учреждения на областной уровень.

Максим Авдеев подчеркнул, что музей сохранит свое функциональное назначение.

– Для Ярославской области, имеющей в своем составе крупнейшие региональные музеи, вопрос сохранения историко-культурного наследия является одним из приоритетных, – сказал он. – В этой связи необходимо позаботиться о развитии новых форм музейной деятельности, новых предложениях, интересных для современного человека. Но важно также и сохранить активную музейную деятельность в знаковом месте, на красивой Волжской набережной, в сердце Ярославля.

Максим Авдеев добавил, что на уровне региона разработана концепция функционирования культурных пространств, используются лучшие культурные и туристические практики. Это позволяет на высоком уровне развивать профильные организации и проекты.

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