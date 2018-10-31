​22 школы Ярославля, Ростова, Углича, Тутаева, Рыбинска, Данилова, Гаврилов-Яма, Ярославского и Рыбинского муниципальных районов бесплатно получили комплекты фолдскопов – карманных микроскопов.



– В образовательные организации региона передано около 1200 фолдскопов, – сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Они предоставлены в рамках всероссийского проекта «Сделай мир ближе!». Думаю, это хороший стимул для развития естественно-научного творчества детей и педагогов.



Фолдскоп изобрел один из ведущих профессоров Стэнфордского университета, всемирно известный ученый Ману Пракаш. Устройство весит 8 граммов, собирается из куска картона, диода, батарейки-таблетки и линзы, которая уже встроена в бумагу. Процесс сборки занимает несколько минут и не требует специальных знаний.



В зависимости от линзы фолдскоп способен увеличивать изображение в сотни и даже в тысячи раз. Препараты вставляются в прибор на стандартных предметных стеклах. Чтобы увидеть изображение, нужно включить диод и вплотную приблизить глаз к отверстию окуляра. На резкость микроскоп наводится с помощью передвижения бумажного бегунка большими пальцами. Другие компоненты позволяют двигать образец в поле зрения.



С помощью фолдскопа можно исследовать микроскопических обитателей природных водоемов, неживые объекты – снежинки, почву, песок, а также различные поверхности – волос, перьев, лепестков и т. п. Таким оригами-микроскопом удобно пользоваться на уроках, при выполнении домашних заданий, в лагерях и экспедициях.



Школы, получившие фолдскопы, станут участниками всероссийского конкурса «Сделай мир ближе!»: педагоги представят свои методические разработки по использованию мобильных микроскопов, а дети – свои идеи и исследования.