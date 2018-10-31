|На объектах ансамбля Толгского женского монастыря завершаются ремонтные работы. Качество их проведения проверили сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
– На сегодняшний день уже выполнено 70 процентов от плана. Проведен ремонт стропильных систем и кровель башен ансамбля. Для крыш использовали медь двух типов, в том числе патинированную, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Старт работам был дан в мае текущего года, подрядчик получил от департамента соответствующие разрешения на их проведение.
Ремонт проводится на 11 объектах монастыря. Это церковь Спаса Нерукотворного с больничными палатами, Крестовоздвиженский корпус, башни, в том числе северо-восточная, западная, южная воротная и другие, хозяйственная постройка у западной воротной башни, корпус у восточных ворот. На проведение работ в 2018 году из федерального бюджета выделено порядка 54 миллионов рублей.
Ремонт на данном объекте идет под надзором регионального департамента охраны объектов культурного наследия и Министерства культуры РФ. Согласно выданным департаментом разрешениям процесс должен быть завершен к концу текущего года.
Ранее, весной 2018 года, были отремонтированы крыши Святых ворот с церковью Николая Чудотворца, Никольского корпуса и башен Святых ворот.
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вчера, 16:30
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