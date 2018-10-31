​В этом году в регионе 16 отделений связи реконструированы с целью повышения доступности для людей с ограниченными возможностями. Недавно завершены работы в селе Новый Некоуз и в Ростове, а сегодня обновленное отделение открыто в Гаврилов-Яме.



– За два года такие работы проведены в 34 отделениях почтовой связи, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В плане на 2019 год – переоборудовать еще 22 отделения. Модернизация ведется в рамках программы Почты России. Документ разработан в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам.



Обновленные отделения почтовой связи оборудованы удобными входными пандусами, внутренние помещения рассчитаны на свободное и безопасное передвижение. Есть кнопка вызова персонала, надписи, выполненные шрифтом Брайля, индукционные системы для людей со слуховым аппаратом.



Для колясочников обустроены специальные зоны обслуживания с низкими барьерными стойками. Слабовидящим посетителям ориентироваться в зале поможет тактильная напольная плитка. По просьбе получателей услуг операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В помещения разрешено входить с собаками-поводырями.



– Представители Почты России еще до начала ремонтных работ обратились к нам, и мы согласовали проект, – рассказал председатель Гаврилов-Ямского отделения областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Леонтьев. – Сегодня, после окончания работ, я вручаю подписанный с нашей стороны паспорт доступности данного отделения. Удобная входная группа с перилами, пандусом необходима и людям пожилого возраста, и матерям с детскими колясками.



В 2018 году полная доступность обеспечена в девяти отделениях почтовых связи, пять из которых в Ярославле, три в Рыбинске и одно в Тутаеве, частичная доступность (для инвалидов по зрению и слуху) – в семи.