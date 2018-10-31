|В январе – октябре в Ярославской области выявлено свыше 400 нарушений требований земельного законодательства. Региональным управлением Росреестра возбуждено более 300 административных дел, общая сумма штрафов составила 1 миллион 210 тысяч рублей. Эти средства поступили в местные бюджеты.
Об этом сообщил директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
– За последние два года муниципальный земельный контроль выведен на качественно новый уровень, – отметил он. – В 2016 году органами местного самоуправления было проведено только около двухсот проверок использования земельных участков на площади 20 гектаров. За 9 месяцев этого года в рамках плановых и внеплановых проверок обследовано уже 969 участков – 12236 гектаров. Значительно возросла и эффективность проверочных мероприятий.
Правительством региона поставлена задача по инвентаризации земельных ресурсов на территории всех муниципальных образований. В результате такой работы в Ярославле выявлен очередной случай самозахвата земли. В Дзержинском районе предприимчивый гражданин не только незаконно огородил участок площадью более трех тысяч квадратных метров, находящийся в муниципальной собственности, но и обустроил на нем автостоянку. Теперь ему грозит штраф.
По словам специалистов, похожих случаев за последние два года выявляется все больше. Другое распространенное нарушение – использование земли не по целевому назначению.
За текущий год в Ярославле по фактам нарушений земельного законодательства возбуждено 78 дел об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 580 тысяч рублей.
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вчера, 17:15
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