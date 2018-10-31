​В Переславле-Залесском создается централизованная библиотечная система для расширения перечня услуг населению и повышения эффективности работы.



Летом Нагорьевское, Пригородное и Рязанцевское сельские поселения, входящие в состав Переславского муниципального района, были объединены с Переславлем-Залесским в один городской округ. После этого начался процесс унификации всех структурных подразделений и подведомственных учреждений, в частности библиотек. В соответствии с постановлением и. о. главы Переславля-Залесского Валерия Астраханцева городские и районные библиотеки войдут в единую структуру – централизованную библиотечную систему.



– Департамент культуры Ярославской области создание централизованной библиотечной системы в Переславле-Залесском поддерживает. Такая организация работы библиотечных учреждений существует в большинстве муниципальных районов области, – сообщила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Она эффективна и позволяет предоставлять населению более широкий спектр услуг.



Как будет работать новое ведомство, какие перспективы ждут городские и сельские книгохранилища, как будут насыщаться библиотечные фонды – об этом на встрече с библиотечными работниками рассказал Валерий Астраханцев.



– Библиотеки давно стали многофункциональными центрами, куда люди приходят не только и не столько почитать книги, сколько получить знания, компетенции, пообщаться друг с другом, – отметил на встрече Валерий Астраханцев. – Здесь проходят различные знаковые мероприятия социально-культурной и духовно-просветительской направленности. Одна из главных задач центральной библиотечной системы – повысить эффективность работы учреждений.



Также он подчеркнул, что в результате реорганизации сотрудники не потеряют работу:



– Мы провели разъяснительную беседу со всеми работниками библиотечной системы. Сейчас идут вопросы окончательного становления нового учреждения. В ближайшие два месяца работники получат предложения о работе в новой организации. Более того, хочу подчеркнуть, что форма работы центральной библиотечной системы позволит непосредственно муниципальным учреждениям привлекать внебюджетные средства, которые пойдут на развитие и дополнительно в премиальный фонд.



Централизованная библиотечная система начнет работать с нового года. Сейчас идет формирование ее структуры и нового штатного расписания.