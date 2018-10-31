​31 октября в Ярославле открылся фестиваль спортивных единоборств. Участие в церемонии, которая прошла в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский», принял губернатор Дмитрий Миронов.



– Сегодня в Ярославль приехали лучшие представители спортивных единоборств Центрального федерального округа, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, что фестиваль станет стимулом для развития этих направлений в Ярославской области. Правительство региона, департамент по физической культуре и спорту в рамках своих полномочий обязательно поддержат все начинания и инициативы.



На церемонию открытия мероприятия также были приглашены председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместители Максим Авдеев и Игорь Селезнев, директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк.



– Приятно находиться на Ярославской земле. Уверен, что мероприятие пройдет на очень высоком уровне, – сказал Александр Лебзяк. – Ребята покажут отличные техники и свое мастерство, то, чему научились у тренеров. Немаловажно, что здесь присутствуют ваши родители и много зрителей. Удачи вам, занимайтесь спортом, и пусть победит сильнейший!



В рамках фестиваля состоялись показательные выступления представителей ярославских федераций самбо, тхэквондо, бокса, кудо, греко-римской борьбы, восточного боевого единоборства, каскадеров «Ярфильма» и членов отряда «Юный спецназовец». В каждом виде прошли товарищеские встречи спортсменов региона против команды чемпионов, состоящей из кандидатов и мастеров спорта Московской, Рязанской, Ленинградской и Вологодской областей.



В завершение фестиваля пройдет церемония награждения победителей и участников поединков по видам единоборств.