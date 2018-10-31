​31 октября в Правительстве области прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В совещании принял участие заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Одним из основных вопросов повестки стало прохождение осенне-зимнего сезона.



– Губернатором и Правительством региона осуществляется постоянный контроль за ходом отопительного периода, – отметил Андрей Шабалин. – Руководители муниципальных образований должны обеспечить своевременное устранение технологических нарушений на системах теплоснабжения по обращениям граждан на телефоны горячих линий.



Выступая с докладом, заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Мартьянов сообщил, что теплом обеспечены все социальные объекты и жилой фонд региона.



– Главы органов местного самоуправления в связи с резким похолоданием оперативно приняли решения о начале отопительного периода. К теплу одновременно подключали и социальные объекты, и жилой сектор, – сказал Александр Мартьянов. – Сегодня завершается паспортизация готовности теплоснабжающих предприятий, до 15 ноября – процедура выдачи паспортов готовности муниципальных образований. В регионе имеется нормативный запас жидкого и твердого топлива на котельных, на базе госучреждения «Центр управления ЖКК Ярославской области» создан резерв материально-технических ресурсов.



Мероприятия по подготовке к зиме затронули 17746 жилых домов, 606 котельных. Подготовлено две тысячи километров тепловых сетей, произведена замена 41 километра. Для ликвидации технологических нарушений на объектах ЖКК создана 401 бригада.



О прохождении отопительного сезона отчитались сотрудники администраций Ростовского района, Переславля-Залесского. Представители Некоузского района сообщили, что в поселке Мокеиха продолжается строительство угольной котельной. Объект будет запущен в работу до конца года. Сегодня населенный пункт отапливается старой торфяной котельной. В целях повышения надежности теплоисточника летом отремонтирован ее основной котел. Сегодня завершен ремонт второго котла.