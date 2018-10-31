​31 октября губернатор Дмитрий Миронов встретился с новоизбранным главой Ростовского района Сергеем Шокиным. За него 25 октября проголосовало большинство депутатов Думы муниципального образования.



– Вы избраны главой района с очень большим социально-экономическим потенциалом и многовековой историей, – подчеркнул на встрече Дмитрий Миронов. – За время работы в должности заместителя главы муниципального образования вы уже познакомились и с перспективными направлениями, и с проблематикой территории, поэтому на посту главы обязаны справиться с поставленными задачами социально-экономического развития района.



В первую очередь губернатор попросил главу района взять под личный контроль прохождение отопительного сезона.



– Вопрос подготовки и эксплуатации объектов ЖКХ мы тщательно контролируем, – ответил Сергей Шокин. – Были небольшие проблемы перед началом сезона, но они в рабочем режиме решены, и отопительный период начался своевременно. На данный момент все в порядке, процесс проходит без технологических нарушений.



В ходе встречи губернатор также обратил внимание Сергея Шокина на реализацию проекта по благоустройству Соборной площади. Средства на ее реконструкцию – 50 миллионов рублей – выделены из федерального бюджета после победы Ростова во Всероссийском конкурсе малых городов и поселений, проводившемся по поручению Президента России.



– Необходимо приложить максимум усилий для реализации этого проекта, – сказал Дмитрий Миронов. – Площадь является точкой пересечения популярных туристических маршрутов. Уверен, что ее благоустройство даст новый импульс для развития туризма на территории района. Обращаю ваше внимание на персональную ответственность за качество выполнения работ и целевое расходование выделенных средств.



В ходе встречи губернатор поинтересовался, как в районе решается вопрос, связанный с реабилитацией озера Неро. Сергей Шокин сообщил, что построен новый канализационный коллектор, усилен муниципальный контроль за несанкционированными сбросами. Планируется участие в программе по строительству очистных сооружений. Все это в комплексе поможет снизить негативное воздействие на озеро.



Также Дмитрий Миронов акцентировал внимание на строительстве плавательного бассейна, которое согласовано при поддержке Правительства области и Министерства спорта РФ.



– Потребность в занятиях физкультурой и спортом велика как среди взрослых, так и среди детей, – отметил губернатор. – Многие ездят из Ростова в Ярославль, чтобы заниматься плаванием. Реализация этого проекта сыграет большую роль в популяризации здорового образа жизни.



Глава района доложил, что все подготовительные мероприятия проведены, проект прошел госэкспертизу. В 2019 году будет запущена конкурсная процедура по выбору подрядчика.



В заключение встречи губернатор пожелал Сергею Шокину успехов на новом посту, подчеркнув важность сохранения связей с населением, умения слушать и слышать людей.