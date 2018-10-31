​Двухэтажный жилой дом №6 по улице Депутатской в селе Варегово Большесельского района построен в 50-е годы. С тех пор капитального ремонта крыши на нем не проводилось. В 2018 году в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области капитальный ремонт крыши выполнен.



– Работы начались в июле, – рассказал заместитель директора подрядной организации Андрей Монашко. – На объекте заменены стропильная система, утеплитель, выполнены капремонт системы вентиляции, обустройство водосточной системы, уложено новое покрытие. В ходе работ мы тщательно укрывали крышу от возможных осадков, поэтому удалось обойтись без протечек.



Инженеры строительного контроля регионального фонда капремонта отслеживали качество работ на всех этапах, значительных недостатков не выявлено. Жители дома также довольны результатом.



– Живу в этом доме с первых дней его постройки, – поделилась староста дома Людмила Иванова. – Крыша наша никогда не ремонтировалась и была в ужасном состоянии. Текло несколько лет, за это время во всех квартирах потолки, стены в плесени и грибке. Мы очень рады, что наконец-то сделан ремонт, крыша сухая, теплая. Теперь все мы, жители верхнего этажа, приступаем к ремонту в квартирах.