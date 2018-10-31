​Поздравляю работников и ветеранов управления Федеральной службы судебных приставов России по Ярославской области с профессиональным праздником!

От вашей успешной и правильно организованной работы зависят эффективность деятельности всей судебной системы России, уверенность жителей страны в незыблемости принципов законности и справедливости, авторитет нашего государства.

Вы ответственно, беспристрастно и самоотверженно  выполняете свои служебные обязанности, решаете на территории региона поставленные задачи.

Профессионализм и принципиальность помогают вам в благородном деле защиты конституционных прав и интересов граждан.

Желаю неиссякаемых сил и энергии, здоровья и дальнейших успехов в труде!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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