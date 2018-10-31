|С января по октябрь этого года земельные участки бесплатно получили в муниципальных образованиях области 52 человека, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.
– Всего с 2011 года данной категории граждан предоставлено 364 участка, – сообщила заместитель директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Что касается всех льготных категорий, за 9 месяцев 2018 года в Ярославской области этой мерой социальной поддержки воспользовались 737 человек. Это почти на 100 больше, чем за весь 2017 год.
Сейчас в очереди на предоставление земли – 119 обманутых дольщиков. Большая часть из них – на учете в Ярославле. 41 человек – в департаменте имущественных и земельных отношений, который предоставляет участки, находящиеся в областной собственности, в Переславском и Ярославском муниципальных районах.
Всю информацию о бесплатном предоставлении земельных участков можно найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области по ссылке: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.
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