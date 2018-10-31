​В 2018 году Ярославский пленэрный центр отмечает 4 года своего основания и в третий раз представляет полотна художников из разных городов на выставочных пространствах Концертно-зрелищного центра. Здесь 31 октября открылась выставка «Летопись современности – 2018».



– Ничто так не сближает, как совместная деятельность, совместные проекты, позволяющие современным художникам заниматься творчеством на пленэрных площадках в разных регионах России с дальнейшей возможностью демонстрировать свои произведения любителям живописи, – сказала директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Деятельность Ярославского пленэрного центра, направленная на создание системы пленэров и организацию художественных выставок, открывает художникам не только дополнительные возможности для вдохновения и творческой самореализации, но и вносит значительный вклад в популяризацию ярославской живописи, ее продвижение как в России, так и за рубежом, формируя положительный имидж Ярославского региона. Желаю коллективу пленэрного центра дальнейших успехов и процветания!



Выставка «Летопись современности – 2018» – своеобразный творческий отчет и очередная заявка на признание современной русской пленэрной живописи самостоятельным жанром. На ней представлены лучшие работы двух десятков художников из Ярославля, Белгорода, Пензы, Твери, Костромы, Владивостока и Череповца, написанные на системных пленэрах уходящего года: в Крыму, Ярославле, Костроме, селе Диево-Городище и поселке Некрасовское.



В честь дня рождения пленэрного центра посетители церемонии открытия выставки могли получить свой портрет в исполнении Инны Антоновой в «Мастерской портрета», а также принять участие в беспроигрышной лотерее.