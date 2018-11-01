​Всероссийская природоохранная акция «Живи, лес!» прошла во всех районах Ярославской области. Участие в работе приняли более 1500 добровольцев, высажено 40 тысяч деревьев лиственных и хвойных пород.

– Главная цель акций – максимально привлечь внимание жителей региона к экологическим проблемам, в том числе сохранности лесов, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Активно проявили себя школьные лесничества, волонтерские отряды, сотрудники органов власти и различных организаций. За последние два года в регионе сделан прорыв в направлении их рационального использования, охраны и воспроизводства лесов. Впервые за многие десятилетия объемы лесовосстановления сравнялись с объемами вырубок.

Все саженцы для акции выращены в петровском и даниловском питомниках. Местные деревья приживаются лучше, чем привезенные из соседних регионов.

В целом в Год волонтера в рамках акций «День посадки леса» и «Живи, лес!» в регионе высажено 90 тысяч молодых деревьев.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
15:15
14 просмотров
2018.11.01 Дмитрий Миронов и Игорь Шувалов обсудили перспективы дальнейшего развития туристического маршрута Золотое кольцо России
2018.11.01 Игорь Шувалов: «Продукцию ярославских предприятий можно активно продавать на экспорт»
2018.11.01 Участники проекта «Моя Родина – Ярославия» получили золотые, серебряные и бронзовые памятные знаки
2018.11.01 Завершается строительство детского сада в Данилове
2018.11.01 В Ярославле открылась инновационная клиника, созданная по итогам участия региона в ПМЭФ-2018