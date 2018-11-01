​Всероссийская природоохранная акция «Живи, лес!» прошла во всех районах Ярославской области. Участие в работе приняли более 1500 добровольцев, высажено 40 тысяч деревьев лиственных и хвойных пород.



– Главная цель акций – максимально привлечь внимание жителей региона к экологическим проблемам, в том числе сохранности лесов, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Активно проявили себя школьные лесничества, волонтерские отряды, сотрудники органов власти и различных организаций. За последние два года в регионе сделан прорыв в направлении их рационального использования, охраны и воспроизводства лесов. Впервые за многие десятилетия объемы лесовосстановления сравнялись с объемами вырубок.



Все саженцы для акции выращены в петровском и даниловском питомниках. Местные деревья приживаются лучше, чем привезенные из соседних регионов.



В целом в Год волонтера в рамках акций «День посадки леса» и «Живи, лес!» в регионе высажено 90 тысяч молодых деревьев.