​В Ярославскую областную Думу внесен проект регионального бюджета на 2019 год и двухлетний плановый период. Как и в предыдущие годы, документ направлен в первую очередь на решение социальных задач, реализацию стратегических инициатив Президента РФ и развитие экономики области.



Планируется, что сумма доходов в 2019 году составит 65,3 миллиарда рублей, в 2020-м – 69,9 миллиарда, в 2021-м – 76,5 миллиарда.



– Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году увеличатся на 2,8 миллиарда рублей, – сообщил заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Основной рост обеспечен увеличением объема налога на прибыль в результате роста прибыли, полученной организациями области, почти на 15 процентов. Для этого в полном объеме сохранены стимулирующие налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты на территории области, – около одного миллиарда рублей.



Также в 2019 году увеличится объем доходов за счет поступлений от штрафов, которые в связи с изменениями в Бюджетный кодекс РФ с 1 января будут зачисляться в региональный дорожный фонд. Таким образом, он пополнится на 494,5 миллиона и составит 5,1 миллиарда рублей. Средства будут использованы на мероприятия по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Кроме того, Ярославская область вновь получит федеральные средства на работы по повышению безопасности и качества дорог: предусмотрено, что объем поддержки увеличится с 1,4 миллиарда до 2 миллиардов рублей.



В проекте бюджета на 2019 год в полном объеме предусмотрены средства для достижения показателей дорожных карт по указам Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также средства на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной платы прочих категорий работников, не включенных в указы.



Впервые за 5 лет производится индексация мер социальной поддержки, установленных Социальным кодексом Ярославской области: будут увеличены 18 видов денежных выплат.



Одним из приоритетов при формировании бюджета на 2019 – 2021 годы для Правительства области было снижение долговой нагрузки. Предусмотрено сокращение уровня государственного долга региона относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к 2022 году до 53 процентов – на начало этого года он составлял 71,7 процента.



Кроме того, продолжится реализация адресной инвестиционной программы, расходы на которую увеличатся на один миллиард и составят 3,4 миллиарда рублей. С привлечением средств федерального бюджета планируется начать строительство общеобразовательной школы в Рыбинске, корпуса детской поликлиники клинической больницы №2 в Ярославле. Будет завершено пять зданий яслей в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе.



Также начнутся работы на площадке, где возводится хирургический корпус областной клинической онкологической больницы, строительство общеобразовательной школы во Фрунзенском районе Ярославля и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Ростове. Предусмотрено укрепление правого берега Волги в Рыбинске, создание клуба в селе Рождествено Некрасовского района.



Бюджетом предусмотрены средства на газификацию 10 населенных пунктов в восьми муниципальных районах, включая три деревни и ряд улиц в поселке Пречистое, с участием средств федерального бюджета по программе АПК.



Планируется строительство ряда очистных сооружений, реализации программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, поддержки сельского хозяйства и предпринимательства, реализации концепции новой экологической политики. Продолжится губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!».



Расходы области в 2019 году будут равны доходам. Таким образом, бюджет планируется бездефицитным.



Проект главного финансового документа региона соответствует условиям соглашений, заключенных с Министерством финансов РФ о предоставлении области кредитов из федерального бюджета.