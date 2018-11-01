​В Ярославской области завершены мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.



– Это новая форма государственной поддержки в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», – сказал директор регионального департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Субсидии выделялись по нескольким направлениям: на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, на сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, а также на поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.



На поддержку местных инициатив граждан в 2018 году было направлено 2,5 миллиона рублей, в том числе 1,04 миллиона – из федерального бюджета, 430 тысяч – из областного, 700 тысяч – из местных. Остальное – из внебюджетных источников.



На эти деньги благоустроен сквер в поселке Некрасовское, обустроена детская игровая площадка в селе Поводнево Мышкинского района и детский городок в селе Новом Переславского района. Также отремонтирован памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Курба Ярославского МР.