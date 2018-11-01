​В Ярославской области проходит вакцинация от пневмококковой инфекции. На сегодняшний день в регионе более 7 тысяч человек перенесли это серьезное заболевание, 89 скончались.



– Мы провели анализ с главным пульмонологом региона и выяснили, что половина всех смертельных случаев от пневмонии – у людей, которые не обратились за медицинской помощью, – рассказала и. о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям регионального департамента здравоохранения и фармации Любовь Лебедева. – Кроме того, среди причин необратимых последствий – отсутствие вакцинации, позднее обращение к врачам, исходные заболевания легких.



Иммунизация населения против пневмококковой инфекции проводится в Ярославской области с 2007 года. С этого времени ее прошли чуть больше 6 процентов жителей региона. В 2018 году на средства регионального бюджета приобретено 2000 доз вакцины «Пневмо 23» общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей и 2030 доз вакцины «Превенар 13» на аналогичную сумму. Запланировано привить более 18 тысяч человек, 15 тысяч из которых – дети.



Вакцинация малышей первого года жизни проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок с 2014 года. Детей, имеющих заболевания ЛОР-органов и бронхолегочной системы, вакцинируют в рамках регионального календаря профилактических прививок. Также проводится вакцинация призывников и взрослых с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет.



– Сделать прививку можно в поликлинике, к которой вы прикреплены, – пояснила Любовь Лебедева. – Для этого необходимо предварительно оставить заявку на вакцинацию у своего терапевта. Тот оповестит по телефону, когда необходимо подойти в медицинское учреждение, чтобы пройти процедуру.