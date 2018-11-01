​В этом году исполнилось 100 лет с начала реставрационных работ в Ярославской области. Одним из первых их проводил Петр Барановский. Сегодня в его честь в здании Митрополичьих палат открыта мемориальная доска.



– Барановский сыграл значимую роль в вопросе реставрации ярославских памятников. Под его руководством были восстановлены такие объекты, как Спасо-Преображенский монастырь, Митрополичьи палаты, храм Николы Мокрого, – рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев.



Петр Барановский родился в 1892 году в селе Шуйском Вяземского уезда Смоленской губернии в семье крестьянина. В 1912 году окончил Московское строительно-техническое училище, а в 1918-м – с золотой медалью Московский археологический институт и был включен в состав кремлевской реставрационной комиссии. Начал работу в Ярославле, где руководил процессом на протяжении четырех лет. Затем посещал областной центр как председатель реставрационной комиссии. Его проекты были реализованы в Ярославле, Угличе, Ростове.