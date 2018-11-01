​1 ноября в Ярославле открылся современный многопрофильный медицинский центр. Он создан в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики», заключенного в рамках Петербургского международного экономического форума в мае текущего года.



– Компания-инвестор уже давно работает на территории региона и пользуется поддержкой структур инвестиционного блока Правительства Ярославской области, – отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Евгений Васильев. – В ходе реализации проекта мы постарались максимально оказать содействие в решении текущих проблем, организационную и консультационную поддержку.



Для региона открытие центра имеет экономическое значение. Инвестиции, порядка 200 миллионов рублей, направлены на модернизацию отдельно стоящего 4-этажного здания площадью более 1000 квадратных метров, создание парковочной площадки и благоустройство прилегающей территории. В рамках соглашения будет организовано 50 новых высококвалифицированных рабочих мест.



Фонд поддержки МСП неоднократно предоставлял компании микрозаймы, региональный департамент инвестиций и промышленности – субсидию. Кроме того, инвестор получает консультационные услуги структур поддержки МСП. В том числе это позволило компании планомерно развиваться и открывать новые центры.