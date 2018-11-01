|1 ноября в Ярославле открылся современный многопрофильный медицинский центр. Он создан в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Ярославской области» и ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики», заключенного в рамках Петербургского международного экономического форума в мае текущего года.
– Компания-инвестор уже давно работает на территории региона и пользуется поддержкой структур инвестиционного блока Правительства Ярославской области, – отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Евгений Васильев. – В ходе реализации проекта мы постарались максимально оказать содействие в решении текущих проблем, организационную и консультационную поддержку.
Для региона открытие центра имеет экономическое значение. Инвестиции, порядка 200 миллионов рублей, направлены на модернизацию отдельно стоящего 4-этажного здания площадью более 1000 квадратных метров, создание парковочной площадки и благоустройство прилегающей территории. В рамках соглашения будет организовано 50 новых высококвалифицированных рабочих мест.
Фонд поддержки МСП неоднократно предоставлял компании микрозаймы, региональный департамент инвестиций и промышленности – субсидию. Кроме того, инвестор получает консультационные услуги структур поддержки МСП. В том числе это позволило компании планомерно развиваться и открывать новые центры.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:15
16 просмотров
2018.11.01 Дмитрий Миронов и Игорь Шувалов обсудили перспективы дальнейшего развития туристического маршрута Золотое кольцо России2018.11.01 Игорь Шувалов: «Продукцию ярославских предприятий можно активно продавать на экспорт»2018.11.01 Участники проекта «Моя Родина – Ярославия» получили золотые, серебряные и бронзовые памятные знаки2018.11.01 Завершается строительство детского сада в Данилове2018.11.01 В Ярославле открыли мемориальную доску реставратору Барановскому