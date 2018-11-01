​Заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец совместно с депутатом Государственной Думы РФ Александром Грибовым проинспектировал ход строительства детского сада в Данилове и многоквартирного дома ЖК «Радужный» в поселке Кузнечиха.



Строительство дошкольного учреждения началось еще в 2014 году, однако подрядчик не смог выполнить обязательства, и в 2016-м контракт с ним был расторгнут. Вопрос важности завершения объекта подняла одна из жительниц Данилова на встрече главы региона Дмитрия Миронова с местной общественностью летом 2017 года. Уже осенью на долгострой зашла новая подрядная организация.



Сейчас основные строительно-монтажные работы завершены, заканчиваются отделка и благоустройство. Предусмотрено 12 групп с предельной наполняемостью 20 детей, залы для физкультурных и музыкальных занятий. Помещения будут оборудованы мебелью с учетом роста детей.



– Попытки возобновить стройку предпринимались неоднократно, но только благодаря вмешательству губернатора и Правительства ситуация сдвинулась с мертвой точки, – сказал Александр Грибов. – Успешный итог возможен только при надлежащем контроле со стороны региональных властей и добросовестности подрядчика. С вводом этого детского сада значительно сократится очередь в дошкольные учреждения Данилова.



Достройка проблемного дома ЖК «Радужный» возобновлена в апреле 2018 года. Инвестор был найден благодаря Правительству региона. После сдачи объекта в эксплуатацию в нем получат квартиры более 80 обманутых дольщиков Ярославского района: 51 – из строений №16 и 17 ЖК «Радужный», а также пострадавшие от застройщика ООО «Версаль».



Дом находится в высокой степени готовности, он является одним из 14 долгостроев региона, сдача которых запланирована на этот год.



– Достройка социальных объектов и многоквартирных домов по поручению губернатора Дмитрия Миронова взята под особый контроль, – отметил Виктор Неженец. – До конца 2018 года будет решена проблема дольщиков 14 проблемных домов. До 2021 года закроем вопрос с детскими садами: в следующем году планируем ввести два объекта – в Пошехонье и Михайловском, а в 2020-м возобновим работы на дошкольном учреждении в Ярославле на Тутаевском шоссе. Оно и должно стать последней точкой в таком остром социальном вопросе в нашей области.