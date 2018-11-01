​1 ноября в Ярославле подвели итоги проекта «Моя Родина – Ярославия». Он проходил с ноября 2017 по октябрь 2018 года. Участники – школьники в возрасте от 8 лет из разных уголков региона. В течение года они индивидуально или в составе экскурсионных групп посещали культурно-исторические и природные объекты, накапливая баллы.



– Сегодня педагоги уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – В нашем неспокойном мире очень важно воспитать у детей любовь к Родине, и краеведение – это возможность для каждого обратить внимание на то, что для нас самое главное, что является самым дорогим. Знание своей Родины, своей культуры, своей истории – это как раз то, что формирует патриотизм. Я думаю, что это движение будут развиваться: количество ребят, принимающих в участие в экспедициях, растет.



Участники проекта посетили 89 музеев – как федеральные, государственные заведения, так и частные, а также школьные. Каждый получил индивидуальную маршрутную книжку, в которую на экскурсиях проставлялся специальный штамп, равный одному баллу.



Кроме того, школьники совершили 26 турпоходов по 22 маршрутам. Путешествие приносило 4 балла. Самой большой популярностью пользовались маршруты Ростов – Троице-Сергиев Варницкий монастырь, Ростов – церковь Иоанна Богослова на Ишне и Никитинский монастырь – Клещин – Александрова гора. В общей сложности маршрутами экспедиций прошли 229 человек.



Торжественная церемония награждения набравших наибольшее количество баллов была приурочена к 100-летию детско-юношеского туризма. Самым активным участникам проекта, набравшим наибольшее количество баллов, вручили специальные памятные знаки – золотой, серебряный или бронзовый. Также награды получили педагоги и победители конкурсов фотографий, отзывов-сочинений, разработок образовательных маршрутов, видеороликов.