​1 ноября в ходе рабочего совещания в Правительстве области губернатор Дмитрий Миронов и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов обсудили экспортный потенциал ярославских инновационных проектов.



– Наш регион обладает большим промышленным потенциалом, удобной логистикой и высокопрофессиональной системой подготовки кадров, – отметил Дмитрий Миронов. – Поддержка промышленности, улучшение инвестиционного климата входят в число приоритетных направлений работы Правительства области. За два последних года созданы эффективные институты развития и поддержки предпринимательства. В их числе – Центр экспорта Ярославской области и единственная в ЦФО Региональная лизинговая компания. И у нас есть целый ряд перспективных инвестиционных проектов, имеющих большое будущее.



В частности, главе ВЭБ рассказали о первом в мире производстве строительных 3D-принтеров. Перед началом совещания Игорь Шувалов осмотрел напечатанное на них здание, ознакомился с процессом работы уникальной техники. Также был представлен проект по выпуску анализаторов «LaserMicroVision», предназначенных для визуализации процесса микроциркуляции в верхних слоях кожи и ткани в режиме реального времени. И третий проект – строительство в Тутаеве завода по изготовлению современного энергетического оборудования, а именно – газопоршневых электростанций (от 100 кВт до 2 МВт) и автономных гибридных электростанций (от 6 кВт до 2 МВт).



– Продукцию этих предприятий можно более активно продавать на экспорт, – сказал Игорь Шувалов. – А ВЭБ может оказать в этом поддержку. Нам показался очень интересным проект по производству оборудования для 3D-принтинга, используемого в строительстве. Мы видим большой потенциал в использовании такого оборудования на территории и России, и Евразийского экономического союза, и наших зарубежных партнеров. Договорились, что проработаем вопрос использования лизинговых схем и инструментов поддержки экспортирования данной продукции.