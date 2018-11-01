​Одной из тем, которые сегодня на совещании в Правительстве Ярославской области обсудили губернатор Дмитрий Миронов и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, стало дальнейшее развитие туристического маршрута Золотое кольцо России.



– У нас уже есть значимый пример совместной работы в этом направлении, – отметил Дмитрий Миронов. – При поддержке банка в Переславле-Залесском построен туристско-рекреационный комплекс «Золотое кольцо». Этот уникальный объект под управлением сети «AZIMUT отель» привлечет в регион десятки тысяч новых гостей. Уверен, что банку будут интересны и другие проекты на территории Ярославской области.



Руководителю Внешэкономбанка был презентован туристический потенциал Переславля-Залесского, который в перспективе может стать турхабом маршрута. Город со славной историей пользуется большой популярностью у туристов. В прошлом году территорию городского округа посетили более 430 тысяч человек, за 9 месяцев этого года – уже порядка 320 тысяч. Планируется увеличить этот поток до полумиллиона гостей в год.



В регионе подготовлен новый проект государственно-частного партнерства «Музейная верста». Он предусматривает создание современного музейного историко-культурного и выставочного комплекса в Переславле-Залесском, в непосредственной близости от туристско-рекреационного комплекса «Золотое кольцо». Реализация проекта намечена на 2019 – 2021 годы. Часть средств планируется привлечь с помощью национального проекта «Культура», федеральных целевых программ и программ банка БРИКС. Идет поиск частного инвестора. Общая сумма финансирования – 1,5 миллиарда рублей.



– Развитие внутреннего туризма очень важно для граждан нашей страны и может рассматриваться как экспортная услуга, так как привлечет зарубежных туристов, – сказал Игорь Шувалов. – Поэтому мы берем на себя инициативу обсудить формат маршрута Золотое кольцо вместе с Министерством экономического развития и Федеральным агентством по туризму, чтобы в ближайшие годы обновить его. Важно, чтобы он стал более привлекательным для молодежи, поскольку несет знания о нашей истории, а также чтобы наши и иностранные туристы могли здесь хорошо отдохнуть, чтобы была создана современная инфраструкиура.



Справка



С конца 2016 года Правительство Ярославской реализует межрегиональный проект «Золотое кольцо 2.0». Создан Союз городов Золотого кольца России, который объединяет усилия Ярославской, Московской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Инициирована разработка общего стандарта обслуживания туристов на всем протяжении маршрута, сформирован единый «Фестивальный календарь». В этом году статус участника национального проекта «Золотое кольцо России».