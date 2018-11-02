|С 2013 года квартирами обеспечены 1135 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопросы дальнейшей работы в этом направлении обсудили на региональном координационном совещании по обеспечению правопорядка.
Жилые помещения приобретаются за счет бюджетных средств: около 90 процентов – из региональной казны, до 10 процентов – из федеральной. Так, на покупку жилья с 2013 года израсходовано более 1,8 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 166,1 миллиона.
В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 400 миллионов рублей. Департамент имущественных и земельных отношений через электронные аукционы приобретет квартиры на первичном и вторичном рынке недвижимости, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
На сегодня не обеспечено квартирами 1240 граждан данной категории. В качестве дополнительной меры поддержки для тех, кто снимает квартиры до момента фактического предоставления жилья, с января 2014 года предусмотрена компенсация расходов на аренду. К примеру, в Ярославле эта сумма составляет 10 тысяч рублей в месяц.
Одновременно усилен контроль за использованием помещений по назначению. Специалисты департамента имущественных и земельных отношений вместе с сотрудниками службы постинтернатного сопровождения, управляющих организаций регулярно проверяют выполнение условий договоров найма. С 2013 года проверено 1524 жилых помещения, в том числе 209 – в этом году.
– Среди основных нарушений можно назвать долги по коммунальным платежам, замечания по содержанию имущества, передачу квартир в аренду для проживания посторонних лиц, – перечислил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Все это может служить основанием для обращения в судебные органы и изъятия квартир. Вместе с тем если в течение пяти лет дети-сироты добросовестно выполняли условия договоров найма и уже нет необходимости оказывать им помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, с ними заключается договор социального найма. Это дает право на бесплатную приватизацию жилья.
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