​1 ноября в рыбинском «Кванториуме» юные инженеры провели презентацию своих проектов. На встречу пригласили представителей давних партнеров детского технопарка: ПАО «ОДК-Сатурн», АО «НПФ «Старт», «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС», АО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «Рыбинский завод приборостроения», НПО «Криста», а также РГАТУ им. П.А. Соловьева.



– Это не первая встреча наших кванторианцев со специалистами, работающими на производствах, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для нас очень важно, что промышленные предприятия проявляют интерес к идеям и разработкам одаренных ребят и даже рассматривают детский технопарк как площадку для реализации своих проектов. Примеры такого сотрудничества уже есть. По заданию «ОДК-Сатурн», работникам которого докучали чайки, школьники из «Энерджи-квантума» разработали специальное устройство. Оно предотвращает гнездование этих птиц на территории предприятия. Сегодня на встрече этот проект представили заказчику.



Также гостям «Кванториума» презентовали негорючую ткань, интерактивные шахматы для обучения игре, самостоятельно распечатанные ребятами на 3D-принтере, проект по передаче и аккумуляции солнечной энергии и машинку на хомячковой тяге – альтернативном источнике энергии.



– «Кванториум» – это возможность открывать таланты, – отметил главный специалист по развитию персонала службы главного конструктора «ОДК-Сатурн» Анатолий Лысенко. – Дети не боятся изобретать, они не думают, что есть что-то невозможное. Эти ребята – наше будущее, будущее нашего производства. Очень важно, чтобы они остались в родном городе.