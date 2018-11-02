​В Ярославле прошла конференция, посвященная вопросам развития социального предпринимательства. Участники обсудили формы господдержки данного направления и возможности продвижения услуг и товаров, производимых в этом секторе.



– Президент России Владимир Путин назвал социальное предпринимательство одной из значимых сфер малого и среднего бизнеса, а также поручил принять законопроект о нем, – сказал заместитель директора ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» Евгений Соколов. – Сейчас данный проект находится на рассмотрении депутатов, но отсутствие нормативно закрепленного определения не мешает явлению существовать, а нам – продвигать идеи социального предпринимательства. Сейчас основная задача – вести разъяснительную работу для людей, которые готовы создать такой бизнес, популяризировать его роль, рассказывать о сложностях, вовлекать и помогать в упаковке таких проектов, тиражировании и их продвижении.



На данный момент нет законодательного определения явления «социальное предпринимательство», его критериев. Поэтому меры поддержки, созданные специально для работающих в этом секторе, на государственном уровне тоже отсутствуют. Но те, кто создает и уже ведет социальный бизнес, могут воспользоваться существующими мерами поддержки наравне с другими предпринимателями. Важно понимать, что такую поддержку не могут получить общественные организации, ведущие коммерческую деятельность и на этом основании называющие себя социальными предпринимателями, – им доступны виды поддержки, ориентированные на некоммерческий сектор.



– Социальных предпринимателей в Ярославской области много, но не все из них знают, что они относятся к этой категории, – отметила член Общественной палаты РФ, сопредседатель ЯРОО «Союз молодых предпринимателей» Елена Мильто. – Нам предстоит большая информационная кампания. Мы работаем в плотной связке с Правительством региона и Ярославской областной Думой. Стараемся делать так, чтобы социальные предприниматели чувствовали себя в нашем регионе хорошо.



В конференции приняли участие представители федеральной и региональной общественных палат, фонда региональных социальных программ «Наше будущее», ЯрГУ им. П.Г. Демидова, а также около 100 социальных предпринимателей. Одна из них – Инесса Воробьева – проводит бесплатные мастер-классы по росписи пряников для людей с инвалидностью. Товары и услуги ее мастерской «Пряничный домик» получили уже более 500 человек из социальных групп: дети из многодетных семей, а также нуждающиеся в операциях, женщины в декрете, лица с ограниченными возможностями здоровья. Два человека из этих категорий стали сотрудниками предприятия – пекарем и мастером по росписи.