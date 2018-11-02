​На VI всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» был представлен ярославский проект «ЦифроЗдрав». Он уже получил Гран-при экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны в рамках программы «Развитие региональных команд».



– Проект «ЦифроЗдрав» – это трансформация медицинских услуг, – отметил директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Он позволяет перевести региональное здравоохранение в цифровую плоскость, начиная от уже привычного способа записи на прием к врачу через Интернет, увеличения удаленных точек для телемедицины и заканчивая электронной медицинской карточкой. Мы получаем новые медицинские технологии, высокую скорость обслуживания и доступность услуг.



Ежегодная аудитория форума – около 500 представителей субъектов РФ и экспертов федерального уровня. В работе традиционно задействованы представители органов государственной власти и местного самоуправления, участвующие в развитии цифровой экономики, ведомственной информатизации и цифровизации, ведущие российские специалисты и эксперты.



Проект «ЦифроЗдрав» реализуется в Ярославской области в рамках подписанного в этом году на Петербургском международном экономическом форуме соглашения с государственной корпорацией «Росатом».