​В деревне Иванищево Ярославского района идет строительство распределительных газовых сетей. Проект реализуется в рамках региональной программы газификации. Общая стоимость работ – 12,7 миллиона рублей. Протяженность участка – 3,3 километра, на сегодняшний день смонтировано 1,6 километра.



После ввода объекта в эксплуатацию техническую возможность для присоединения к газораспределительным сетям получат 180 потребителей – это жители 120 квартир в многоквартирных домах и 60 индивидуальных домов.



– Правительство области совместно с органами местного самоуправления в рамках региональной программы газификации выполняет свои обязательства перед компанией «Газпром»: строятся распределительные газовые сети и готовятся домовладения к приему газа, – рассказал начальник отдела развития и регулирования отрасли газоснабжения регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Наумкин. – Так, в этом году будет построено свыше 90 километров газовых сетей и предоставлена техническая возможность для газификации двух тысяч домовладений. На реализацию региональной программы газификации в 2018 году предусмотрено более 200 миллионов рублей.



Согласно договоренностям между губернатором области Дмитрием Мироновыми председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером, межпоселковый газопровод на территории Ярославского района будет построен в 2019 году. Он пройдет от поселка Козьмодемьянск до села Курба с отводом к деревне Иванищево. Общая протяженность газопровода – более 20 километров. Реализация данного проекта позволит газифицировать более 600 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива две котельные, находящиеся в селе Курба и деревне Иванищево.



– Заказчиком строительства нам поручены подготовка и сбор исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства газопровода с отводом к деревне Иванищево, – пояснил первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов. – Наши специалисты будут осуществлять технический надзор за строительством газопровода и выполнят пусконаладочные работы.



В целом до 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту в 10 районах Ярославской области. В свою очередь, Правительство региона берет на себя обязательства по строительству не менее чем 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более чем 7 тысяч домовладений к приему газа.



На территории Ярославского района завершается строительство межпоселкового газопровода Туношна – Воробино, продолжается строительство распределительных сетей в деревнях Медведево и Коченятино.



В ближайшее время начинается строительство распределительных сетей в селе Курба протяженностью более 10 километров. Стоимость работ составит более 30 миллионов рублей. Подрядчик определен, идут подготовительные работы. В результате реализации проекта доступ к газу получат 500 домовладений – жители 200 квартир и 300 индивидуальных домов.