|3 – 4 ноября в Пошехонье пройдет квест-фестиваль «Пошехонская старина». Проект стал одним из победителей грантового конкурса событийных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, организованного департаментом туризма Ярославской области.
Праздник будет проходить под девизом «Поедем почудим!». В программе – интерактивные игры и мастер-классы, которые позволят познакомиться с пошехонским этноюмористическим действом. Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу русской глубинки, получить новые знания о традициях русского народа, попробовать блюда местной кухни и увезти с собой уникальные пошехонские сувениры.
– Новая концепция фестиваля подразумевает расширение программы праздника до двух дней, что позволит привлечь в город гостей с ночевкой, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Также увеличивается и пространство фестиваля: мероприятия пройдут не только в городе, но и в ряде сел, что позволит познакомиться с народной культурой края.
3 ноября праздник откроется веселой ярмарки «Чудной разгуляй». В 11.00 стартует флешмоб «Пошехонская кадриль». Далее на четырех площадках – в Доме культуры, детской библиотеке, музее «Топтыгин дом» и Пошехонском народном историко-краеведческом музее – пройдут квесты «Не валяй дурака!», «Пошехонская горунка», «Пошехонские добрые сказки» и «А у нас не как у вас!».
4 ноября в Пошехонье можно будет посетить мастер-классы и интерактивные программы. В селе Белом в доме Забавы гости смогут выпить чаю с блинами и пирогами, испеченными на углях в 100-летней печи. Также мероприятия пройдут в селах Вощиково и Ясная Поляна, деревне Малафеево.
Во время праздника туристы смогут также посетить экскурсии по городу. В этом году в Пошехонье в поддержку бренда территории создан новый маршрут «А у нас не как у вас!». В программе – прогулка по историческому центру, сохранившему купеческую застройку XVIII – XIX веков, посещение торговых рядов, Троицкого собора, построенного в 1717 году, и Успенской церкви.
Познакомиться с программой фестиваля можно здесь: http://xn-8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/programma-kvest-festivalya-poshehonskaya-starina.html.
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