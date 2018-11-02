​1 ноября жителям сельских территорий, частного сектора пришел платежный документ с информацией о начислениях по услуге обращению с ТКО. Эта отдельная услуга на территории Ярославской области введена с 1 сентября и оказывается уже в течении двух месяцев. В связи с уточнением адресного перечня домовладений квитанция по услуге в сентябре не выставлялась. Жителей сельских территорий и частного сектора информировали о том, что плата за сентябрь и октябрь будет начислена в начале ноября.



Уточнение адресного перечня продолжается, в связи с чем могут возникать ситуации с некорректным начислением платы. В случае, если произошли начисления в тех населенных пунктах, где услуга не оказывается, либо по адресам, где жилье еще не построено, сведения, подтверждающие данные обстоятельства необходимо направить региональному оператора ООО «Хартия».



Если в такую ситуацию попал получатель мер социальной поддержки, то проблем с получением компенсации по другим коммунальным услугам у него не возникнет. Ему будет произведен перерасчет при формировании платежек за ноябрь.



- Обращаем ваше внимание, что начисление коммунальной услуги по обращению с ТКО происходит в порядке, определенном постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, - сообщает начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артём Назаров. – Согласно указанному постановлению, при отсутствии граждан, постоянно или временно зарегистрированных в жилом помещении, объем коммунальной услуги рассчитывается исходя из количества его собственников.



С 01 сентября 2018 года на территории Ярославской области приступил к работе региональный оператор по вывозу ТБО ООО «Хартия». Между региональным оператором и гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона ПАО «ТНС энерго Ярославль» подписано соглашение, по которому последний осуществляет доставку платежных документов конечному потребителю.



В случае возникновения вопросов по начислению платы за вывоз ТБО собственники ИЖС могут в письменной форме в заявительном порядке обратиться в офисы компании ООО «Хартия» и ПАО «ТНС энерго Ярославль», с адресами которых можно ознакомиться на официальном сайте гарантирующего поставщика https://yar.tns-e.ru/population/departments/ и на сайте регионального оператора http://yaroslavl.hartiya.com/raskrytie-informatsii/regionalnyy-operator/.



Единый диспетчерский контакт-центр Ярославской области ООО «Хартия» (4852) 233-800, 207-202.