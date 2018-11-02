​В канун Дня народного единства в Ярославском художественном музее состоялось торжественное вручение государственных и областных наград. Губернатор Дмитрий Миронов передал их жителям региона, добившимся выдающихся успехов в разных сферах производственной и общественной деятельности.



– Сегодня я рад вручить государственные и областные награды людям, которыми гордится Ярославская земля, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы производите востребованную потребителями продукцию и создаете рабочие места, обеспечивая своим сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Я поздравляю всех награжденных с высокой оценкой их труда. Желаю вам здоровья, новых творческих успехов и производственных достижений, благополучия вашим семьям.



Среди поощренных – руководители, специалисты и рабочие предприятий, добившихся хороших экономических показателей, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей, деятели культуры, образования и спорта, общественники.



– Эта награда – оценка работы всей нашей большой организации, насчитывающей 32 тысяч человек, – сказал награжденный орденом Дружбы председатель совета отделения региональной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска Валентин Олейников. – Вместе мы восстановили мемориал, подготовили книгу о воинах-афганцах, в которую включены 300 имен, сейчас готовим вторую. Главная наша цель – работать во благо земли Ярославской, во благо Родины.



Награждены



Орденом Дружбы:



Валентин Олейников



– председатель совета отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:



Эльза Лунина



– главный архивист филиала государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» – Центра документации новейшей истории.



Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:



Виталию Грибанову



– генеральному директору ПАО «Тутаевский моторный завод»;



Юрию Монахову



– наладчику автоматических линий и агрегатных станков ПАО «Тутаевский моторный завод»;



Татьяне Новиковой



– начальнику участка ремонтно-инструментального цеха ПАО «Тутаевский моторный завод»;



Валентину Щипцову



– начальнику части службы технологической подготовки производства ПАО «Тутаевский моторный завод».



Почетной грамотой Президента Российской Федерации за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане, поощрен



Игорь Брикман



– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №3 Ярославля.



Региональных наград удостоены



Медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени:



Владимир Шаханов



– председатель колхоза «Искра» (СПК), генеральный директор ООО «АгриВолга»;



Сергей Якушев



– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.



Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова:



Ирина Васильева



– директор Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании;



Леонид Волобуев



– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №1;



Ирина Громова



– директор департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля;



Григорий Жужжилов



– председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Приволжье»;



Людмила Мосеевская



– пенсионер;



Светлана Ненастина



– заместитель начальника управления протокола и внешних связей Правительства области;



Наталия Прокина



– директор Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова;



Яков



Якушев



– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.