​В канун Дня народного единства в Ярославском художественном музее состоялось торжественное вручение государственных и областных наград. Губернатор Дмитрий Миронов передал их жителям региона, добившимся выдающихся успехов в разных сферах производственной и общественной деятельности.

– Сегодня я рад вручить государственные и областные награды людям, которыми гордится Ярославская земля, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы производите востребованную потребителями продукцию и создаете рабочие места, обеспечивая своим сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Я поздравляю всех награжденных с высокой оценкой их труда. Желаю вам здоровья, новых творческих успехов и производственных достижений, благополучия вашим семьям.

Среди поощренных – руководители, специалисты и рабочие предприятий, добившихся хороших экономических показателей, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей, деятели культуры, образования и спорта, общественники.

– Эта награда – оценка работы всей нашей большой организации, насчитывающей 32 тысяч человек, – сказал награжденный орденом Дружбы председатель совета отделения региональной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска Валентин Олейников. – Вместе мы восстановили мемориал, подготовили книгу о воинах-афганцах, в которую включены 300 имен, сейчас готовим вторую. Главная наша цель – работать во благо земли Ярославской, во благо Родины.

Награждены

Орденом Дружбы:

Валентин Олейников

– председатель совета отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Эльза Лунина

– главный архивист филиала государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» – Центра документации новейшей истории.

Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:

Виталию Грибанову

– генеральному директору ПАО «Тутаевский моторный завод»;

Юрию Монахову

– наладчику автоматических линий и агрегатных станков ПАО «Тутаевский моторный завод»;

Татьяне Новиковой

– начальнику участка ремонтно-инструментального цеха ПАО «Тутаевский моторный завод»;

Валентину Щипцову

– начальнику части службы технологической подготовки производства ПАО «Тутаевский моторный завод».

Почетной грамотой Президента Российской Федерации за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане, поощрен

Игорь Брикман

– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №3 Ярославля.

Региональных наград удостоены

Медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени:

Владимир Шаханов

– председатель колхоза «Искра» (СПК), генеральный директор ООО «АгриВолга»;

Сергей Якушев

– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.

Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова:

Ирина Васильева

– директор Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании;

Леонид Волобуев

– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №1;

Ирина Громова

– директор департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля;

Григорий Жужжилов

– председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Приволжье»;

Людмила Мосеевская

 – пенсионер;

Светлана Ненастина

– заместитель начальника управления протокола и внешних связей Правительства области;

Наталия Прокина

– директор Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова;

Яков

Якушев

– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.

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