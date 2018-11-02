|В канун Дня народного единства в Ярославском художественном музее состоялось торжественное вручение государственных и областных наград. Губернатор Дмитрий Миронов передал их жителям региона, добившимся выдающихся успехов в разных сферах производственной и общественной деятельности.
– Сегодня я рад вручить государственные и областные награды людям, которыми гордится Ярославская земля, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы производите востребованную потребителями продукцию и создаете рабочие места, обеспечивая своим сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Я поздравляю всех награжденных с высокой оценкой их труда. Желаю вам здоровья, новых творческих успехов и производственных достижений, благополучия вашим семьям.
Среди поощренных – руководители, специалисты и рабочие предприятий, добившихся хороших экономических показателей, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей, деятели культуры, образования и спорта, общественники.
– Эта награда – оценка работы всей нашей большой организации, насчитывающей 32 тысяч человек, – сказал награжденный орденом Дружбы председатель совета отделения региональной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска Валентин Олейников. – Вместе мы восстановили мемориал, подготовили книгу о воинах-афганцах, в которую включены 300 имен, сейчас готовим вторую. Главная наша цель – работать во благо земли Ярославской, во благо Родины.
Награждены
Орденом Дружбы:
Валентин Олейников
– председатель совета отделения Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Рыбинска.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Эльза Лунина
– главный архивист филиала государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» – Центра документации новейшей истории.
Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено:
Виталию Грибанову
– генеральному директору ПАО «Тутаевский моторный завод»;
Юрию Монахову
– наладчику автоматических линий и агрегатных станков ПАО «Тутаевский моторный завод»;
Татьяне Новиковой
– начальнику участка ремонтно-инструментального цеха ПАО «Тутаевский моторный завод»;
Валентину Щипцову
– начальнику части службы технологической подготовки производства ПАО «Тутаевский моторный завод».
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане, поощрен
Игорь Брикман
– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №3 Ярославля.
Региональных наград удостоены
Медали «За труды во благо земли Ярославской» II степени:
Владимир Шаханов
– председатель колхоза «Искра» (СПК), генеральный директор ООО «АгриВолга»;
Сергей Якушев
– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.
Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова:
Ирина Васильева
– директор Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании;
Леонид Волобуев
– старший тренер спортивной школы олимпийского резерва №1;
Ирина Громова
– директор департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля;
Григорий Жужжилов
– председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Приволжье»;
Людмила Мосеевская
– пенсионер;
Светлана Ненастина
– заместитель начальника управления протокола и внешних связей Правительства области;
Наталия Прокина
– директор Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова;
Яков
Якушев
– депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
13:45
10 просмотров
2018.11.02 Жителям области, получившим некорректные платежки за вывоз ТКО, будет сделан перерасчет2018.11.02 В Ярославле завершены работы по капремонту крыши на памятнике архитектуры XIX века2018.11.02 Жителям области, получившим некорректные «платежки» за вывоз ТКО, будет сделан перерасчет2018.11.02 Квест-фестиваль «Пошехонская старина» впервые будет проходить в течение двух дней2018.11.02 В деревне Иванищево Ярославского муниципального района идет строительство распределительного газопровода