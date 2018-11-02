​Завершен капитальный ремонт крыши жилого дома №8 на улице Кедрова в Ярославле. Инженеры службы строительного контроля регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов отметили хорошее качество выполненных работ. При их проведении были замечания, но все они своевременно устранены. Подрядчик не допустил протечек и другого повреждения имущества собственников.



Дом №8 на улице Кедрова возведен в первой трети XIX века, а в начале XX столетия здесь надстроена мансарда. Таким образом, крыша получилась сложной, к тому же капитальный ремонт там проводился более полувека назад. По словам жителей, от протечек они страдали много лет, от постоянных подтоплений начали разрушаться стены. Работы в рамках реализации региональной программы фонда капитального ремонта стали поистине долгожданными.



– Все конструкции находились в очень плохом состоянии, – рассказал представитель подрядной организации Сергей Никитин. – Ветхие стены, ветхие балки. Чтобы качественно сделать крышу, пришлось выполнить много дополнительных работ.



Подрядчик приступил к ремонту в апреле 2018 года. Заменены все конструктивные элементы крыши, уложены новый утеплитель и кровельный материал.



Всего в регионе в 2018 году запланировано выполнить капремонт крыш на 249 объектах, из них более 50 – памятники архитектуры.