|Завершен капитальный ремонт крыши жилого дома №8 на улице Кедрова в Ярославле. Инженеры службы строительного контроля регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов отметили хорошее качество выполненных работ. При их проведении были замечания, но все они своевременно устранены. Подрядчик не допустил протечек и другого повреждения имущества собственников.
Дом №8 на улице Кедрова возведен в первой трети XIX века, а в начале XX столетия здесь надстроена мансарда. Таким образом, крыша получилась сложной, к тому же капитальный ремонт там проводился более полувека назад. По словам жителей, от протечек они страдали много лет, от постоянных подтоплений начали разрушаться стены. Работы в рамках реализации региональной программы фонда капитального ремонта стали поистине долгожданными.
– Все конструкции находились в очень плохом состоянии, – рассказал представитель подрядной организации Сергей Никитин. – Ветхие стены, ветхие балки. Чтобы качественно сделать крышу, пришлось выполнить много дополнительных работ.
Подрядчик приступил к ремонту в апреле 2018 года. Заменены все конструктивные элементы крыши, уложены новый утеплитель и кровельный материал.
Всего в регионе в 2018 году запланировано выполнить капремонт крыш на 249 объектах, из них более 50 – памятники архитектуры.
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