|1 ноября жителям сельских территорий, частного сектора пришли платежные документы с информацией о начислениях за услугу по обращению с ТКО. Эта отдельная услуга на территории Ярославской области введена с 1 сентября и оказывается уже в течение двух месяцев. В связи с уточнением адресного перечня домовладений квитанции по услуге в сентябре не выставлялись. Жителей сельских территорий и частного сектора информировали о том, что плата за сентябрь и октябрь будет начислена в начале ноября.
Уточнение адресного перечня продолжается, в связи с чем могут возникать ситуации с некорректным начислением платы. В случае если произошли начисления в тех населенных пунктах, где услуга не оказывается, либо по адресам, где жилье еще не построено, сведения, подтверждающие данные обстоятельства, необходимо направить региональному оператору ООО «Хартия».
Если в такую ситуацию попал получатель мер социальной поддержки, то проблем с получением компенсации по другим коммунальным услугам у него не возникнет. Ему будет произведен перерасчет при формировании платежек за ноябрь.
– Обращаем ваше внимание, что начисление за коммунальную услугу по обращению с ТКО происходит в порядке, определенном постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, – сообщил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Согласно указанному постановлению при отсутствии граждан, постоянно или временно зарегистрированных в жилом помещении, объем коммунальной услуги рассчитывается исходя из количества его собственников.
С 1 сентября на территории Ярославской области приступил к работе региональный оператор по вывозу ТБО ООО «Хартия». Между региональным оператором и гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона ПАО «ТНС энерго Ярославль» подписано соглашение, по которому последний осуществляет доставку платежных документов конечному потребителю.
В случае возникновения вопросов по начислению платы за вывоз ТБО собственники ИЖС могут в письменной форме в заявительном порядке обратиться в офисы компании ООО «Хартия» и ПАО «ТНС энерго Ярославль», с адресами которых можно ознакомиться на официальном сайте гарантирующего поставщика (https://yar.tns-e.ru/population/departments/) и на сайте регионального оператора (http://yaroslavl.hartiya.com/raskrytie-informatsii/regionalnyy-operator/).
Единый диспетчерский контакт-центр Ярославской области ООО «Хартия»: (4852) 233-800, 207-202.
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