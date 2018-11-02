​В Ярославской области завершилась акция «#ДоброВСело». Регион присоединился к ней в сентябре. За прошедшее время специалисты областного центра медицинской профилактики и волонтеры-медики посетили 15 фельдшерско-акушерских пунктов в Большесельском, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах.

Участники акции помогли провести уборку в зданиях ФАПов и на прилегающих территориях, выполнить небольшие косметические ремонты. Врачи центра медпрофилактики обследовали 146 жителей отдаленных населенных пунктов, дали рекомендации. У 82 процентов пациентов выявлены факторы риска развития заболеваний.

Волонтеры провели мастер-классы по здоровому образу жизни, флешмоб-зарядки, спортивные конкурсы, концерты, осмотрели 109 школьников и провели компьютерную проверку зрения.

Всероссийский проект «#ДоброВСело» организован Минздравом России, Росмолодежью, ВОД «Волонтеры-медики» и дирекцией Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

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