​Тестирование светофорного режима «зеленая волна» на Московском проспекте в Ярославле отложено на день. Причиной стали плановые отключения электроэнергии в Красноперекопском и Фрунзенском районах города.



– Мы получили официальное уведомление о том, что 3 ноября в рамках проведения работ на электросетях на Московском проспекте будет отключен ряд светофоров, что значительно усложнит тестирование. В связи с этим принято решение перенести запуск новой системы координации работы светофорных объектов, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.



Режим «зеленая волна» стартует на Московском проспекте 3 ноября в 22.00. Напоминаем, отзывы на работу нового светофорного режима пользователи могут направлять в сообщества «Дороги Ярославля» в социальных сетях (https://www.facebook.com/groups/yardorogi/, https://vk.com/yardorogi).