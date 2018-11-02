​В школах Ярославской области проходят занятия, посвященные Дню народного единства, который страна будет отмечать 4 ноября.



– Накануне праздника наши педагоги рассказывают ребятам об исторической связи Дня народного единства с событиями XVII века, вспоминают другие события героического прошлого России, когда в трудный час вся страна объединялась, чтобы дать отпор врагам, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На открытых уроках до школьников стараются донести мысль о том, что наши общие усилия должны быть направлены на созидание, на благо и развитие Родины.



Занятия организованы в различных форматах: классные часы, лекции, беседы, акции, викторины. В ярославской школе №43 интерактивный урок провел уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.



– Мы с вами живем в уникальном государстве: ни в одной стране мира такого не было, чтобы народ восстановил государственность, – сказал он. – 20 тысяч ополченцев вышли из Ярославля, чтобы освободить Москву от захватчиков. На уроке мы обсудили историю праздника, роли общества и государства в этом празднике.



Школьники давали свои определения понятию «единство», вспоминали события Смутного времени, героев Минина и Пожарского и роль Ярославля, ставшего одним из центров организации освобождения Руси. Также ребятам рассказали об истории праздника и значении цветов российского флага.



Справка



День народного единства – государственный праздник, учрежденный указом царя Алексея Михайловича в честь освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. Возрожден в 2005 году. Более 400 лет назад ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное в Ярославле, продемонстрировав пример подлинного мужества и сплоченности народа, разбило польско-литовских интервентов и восстановило закон и порядок в стране.



Православные верующие в этот день отмечают праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, сопровождавшей героический поход Минина и Пожарского.



Объединение двух праздников – религиозного и мирского – подчеркивает роль духовных ценностей в консолидации и возрождении общества.