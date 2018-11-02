|Сегодня в деревне Мартыново после ремонта торжественно открылся Дом культуры. Работы здесь проведены за счет средств губернаторского гранта, который Мышкинский район получил в прошлом году как один из лидеров «Рейтинга-76». В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства области Илья Баланин.
– Район поощрен за успехи в развитии туризма, он получил 5 миллионов рублей, – сообщил Илья Баланин. – Всего же на грантовую поддержку победителей рейтинга было направлено 50 миллионов рублей. Средства распределены между шестью районами, которые потратили их на решение социальных вопросов. Оценка деятельности органов местного самоуправления в рамках «Рейтинга-76» проводилась по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В прошлом году это было сделано впервые. В этом году победители также получат гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.
В Мартынове постоянно проживают 200 человек, много молодых семей с детьми. Дом культуры очень востребован, но здание, построенное в начале 80-х годов прошлого века, обветшало. За счет средств губернаторского гранта отремонтированы помещения первого и второго этажей, в том числе зрительный зал, благоустроена и освещена прилегающая к ДК территория, сделан удобный подъезд к зданию.
Также победа в «Рейтинге-76» позволила администрации района провести ремонтные работы в средней общеобразовательной школе села Рождествено, где обучаются 65 детей, и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гладиатор». Это основная площадка для проведения муниципальных и региональных спортивных соревнований в районе.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:45
18 просмотров
2018.11.02 Команды из всех районов области приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Безопасное колесо»2018.11.02 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем народного единства 2018.11.02 27 некоммерческих организаций региона получили гранты Президента РФ на развитие гражданского общества2018.11.02 В школах региона проходят уроки, посвященные Дню народного единства2018.11.02 Тестирование светофорного режима «зеленая волна» на Московском проспекте в Ярославле отложено на день