​27 некоммерческих организаций Ярославской области стали победителями второго в этом году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.



Всего в фонд поступило более 9,5 тысячи заявок со всей страны. Поддержка будет оказана 2022 некоммерческим неправительственным организациям, между которыми будет распределено почти 4,7 миллиарда рублей.



В числе победителей – областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: на реализацию проекта «Многотиражка» оно получит 8,6 миллионов рублей. На эти средства в интересах школьников, студентов, научного сообщества, молодежи будет создан интернет-портал. На ресурсе с удобным автоматизированным поиском будут представлены оцифрованные периодические издания и газеты, выпускавшиеся на территории Ярославского края с 1917 по 1991 год.



Проект «Доступный мир» ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру» получит поддержку в размере 5,2 миллиона рублей. В числе задач – развитие системы дневной занятости для подростков и молодежи с особенностями развития, организация дополнительных занятий для ребят с ограниченными возможностями, обеспечение коррекционной помощи.



Более 2,4 миллиона рублей выделено некоммерческому партнерству ветеранов и любителей активных видов спорта Ярославского муниципального округа «Спортивный клуб «Физкультурник».



– Это уже второй президентский грант на продолжение работы реабилитационно-творческого центра «Лошади дарят крылья – 2». Также мы получаем грантовые средства из областного бюджета, – сообщила руководитель НП «СК «Физкультурник» Наталья Ловчикова. – В интересах людей с ограниченными возможностями наш проект сочетает творческие занятия в конно-театральной студии, а также конную терапию, иппотренинг, адаптивный конный спорт. Это полезно и для детей, и для пожилых людей. Мы планируем охватить на втором этапе более 150 человек.



За три года от некоммерческих организаций региона в Фонд президентских грантов поступило около 190 заявок, 41 проект признан победителем. Общая сумма грантовой поддержки составила более 69 миллионов рублей.



В рамках региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 – 2020 годы» из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 30 миллионов рублей на реализацию проектов.



Справка



Полный перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=211.