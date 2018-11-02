​Дорогие ярославцы!



Поздравляю вас с Днем народного единства!



Отмечаемый сегодня праздник неразрывно связан со славным историческим прошлым Отечества. 4 ноября мы с гордостью и благодарностью вспоминаем подвиг предков, которые в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в составе народного ополчения монолитной силой выступили на защиту Родины, изгнав из Москвы иноземных захватчиков.



Патриотизм, самоотверженность, сплоченность жителей на протяжении веков были гарантами сохранения независимости и сегодня являются прочным фундаментом развития нашей страны. Именно в единстве многонационального народа России заключены непреодолимая мощь и подлинное величие.



Желаю всем жителям региона мира, добра, счастья и успехов в созидательной деятельности во благо Ярославской области, во славу Отечества!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов