|2 ноября в Ярославле на базе школы №29 прошел региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 24 команды – победители муниципальных этапов.
В составе каждой команды четыре человека: два мальчика и две девочки в возрасте 9 – 12 лет. Они сдавали экзамены на знание ПДД и основ безопасного поведения на дороге, вождение велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофоров, пешеходных переходов и перекрестков.
Мероприятие организовано департаментом образования Ярославской области совместно с региональным управлением ГИБДД УМВД России.
Конкурс способствует профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, воспитанию законопослушных участников дорожного движения, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся.
Команда-победитель регионального этапа конкурса будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в июне 2019 года.
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вчера, 17:30
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