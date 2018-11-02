​2 ноября в Ярославле на базе школы №29 прошел региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 24 команды – победители муниципальных этапов.

В составе каждой команды четыре человека: два мальчика и две девочки в возрасте 9 – 12 лет. Они сдавали экзамены на знание ПДД и основ безопасного поведения на дороге, вождение велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофоров, пешеходных переходов и перекрестков.

Мероприятие организовано департаментом образования Ярославской области совместно с региональным управлением ГИБДД УМВД России.

Конкурс способствует профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, воспитанию законопослушных участников дорожного движения, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся.

Команда-победитель регионального этапа конкурса будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в июне 2019 года.

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