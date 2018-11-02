​Сегодня в Ярославле открылся областной фестиваль подростковых и студенческих общественных объединений «Мы – Лидеры!». Он продлится два дня и соберет порядка 100 участников. Площадками для обмена опытом и презентации работы молодежных объединений станут ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и ЛОК «Сахареж» (Некрасовский муниципальный район).



– С момента своего создания фестиваль стал ключевым мероприятием для различных молодежных объединений, – отметил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Максим Цветков. – Участниками становятся подростковые и студенческие организации, которые помогают ребятам самореализоваться.



На фестивале студенты должны будут разработать и реализовать волонтерские акции по заданным направлениям. Также в числе заданий для участников – проведение мастер-классов. На последнем этапе каждая из команд покажет видеоролик о своих наиболее значимых социальных инициативах, представит интерактивную презентацию своей деятельности и достижений за последний год.



Фестиваль проходит в рамках Открытого добровольческого форума Ярославской области, основная программа которого стартует 5 ноября. Около 500 представителей волонтерских сообществ из разных регионов обсудят в КЗЦ актуальные вопросы развития добровольчества в России.



В программе форума – выставка-презентация лучших добровольческих практик и Межрегиональная конференция «Трансляция лучших волонтерских практик на межрегиональном и межмуниципальном уровнях».