​4 ноября в честь государственного праздника – Дня народного единства в Ярославле прошел традиционный торжественный митинг. В нем приняли участие представители власти, областного объединения профсоюзов, общественных организаций, активные горожане – всего около 3 тысяч человек.



– Этот день – повод еще раз погрузиться в историю нашей великой Родины и обратить внимание на моменты особого национального сплочения, – сказал в торжественной речи губернатор Дмитрий Миронов. – В самые тяжелые для народа годы преданность Отечеству и единство стали для людей силой и опорой. Историей нашего государства нужно гордиться и передавать ее детям. В мире больше нет такой же уникальной, большой и многонациональной страны. И очень важно для нас всех сохранить этнические и культурные традиции народов России. Ведь именно из них складываются сила и единство российской нации.



Глава региона также отметил, что для ярославцев День народного единства имеет особое значение. Ведь непосредственно в Ярославле окончательно оформилось народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, благодаря которому удалось спасти страну.



Представители общественности отмечали в своих выступлениях, что этот праздник имеет большое значение для сплочения самых разных людей вне зависимости от национальности, вероисповедания и служит укреплению государственности.



– Мы понимали и понимаем, что только согласие в обществе, единение многонационального народа является залогом эффективного решения поставленных перед государством, перед обществом задач развития страны, – подчеркнул на митинге председатель совета Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев. – Только вместе, только в единстве мы можем построить достойное будущее для нас и наших детей. От всего многонационального содружества Ярославля – с праздником нас, с Днем народного единства!



Учитель Шестихинской средней школы Некоузского района, победитель областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» Екатерина Любимова отметила в своем выступлении: несмотря на то, что День народного единства – новый праздник, в нем отчетливо прослеживается многовековая история нашего государства, и потому он находит отклик в сердцах людей.



– Храбрость и мужество наших предков, вставших на защиту Родины в 1612 году, и сегодня служат нам примером. Народ России, и ярославцы в том числе, еще не раз поднимался на битву с врагами, история помнит немало героических побед. Доблестные свершения наших предков – образец сплоченности, самоотверженности. Хочется верить, что мы – продолжатели славных дел наших предшественников. И в наше непростое время если мы объединимся, направим наши силы на решение важных задач, то добьемся многого, – сказала Екатерина Любимова.



Справка



День народного единства – государственный праздник, учрежденный указом царя Алексея Михайловича в честь освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. Возрожден в 2005 году.



Более 400 лет назад ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное в Ярославле, продемонстрировав пример подлинного мужества и сплоченности народа, разбило польско-литовских интервентов и восстановило закон и порядок в стране.