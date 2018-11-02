​4 ноября православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздника митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил Божественную литургию в Казанском соборе в Ярославле. На богослужении присутствовал губернатор Дмитрий Миронов.



По завершении службы состоялся традиционный крестный ход. Под колокольный звон участники шествия прошли мимо центральных храмов Ярославля к Спасо-Преображенскому собору со списком Казанской иконы Божией Матери XIX века. Сама икона, сопровождавшая героический поход Минина и Пожарского, была утрачена. В этом году праздник ознаменовался радостной новостью об обретении другой утерянной иконы, связанной с ополчением. В запасниках Ярославского художественного музея найден образ Спаса Нерукотворного, датированный второй половиной XVI – началом XVII века.



– Образ славен своими чудесами, – пояснил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. – В 1612 году в ополченском войске случилась эпидемия. Было жарко: начались болезни, смерти, и дух упал у ополченцев, не было надежды на то, что смогут они пойти на Москву. И здесь священнику, который служил в одной из часовен, был голос. И указал он на тот образ Спасителя, чтобы совершили молебен, и будет после уже исцеление и благословение Господне. Молебен совершили, Минин и Пожарский участвовали в крестном ходе, и, к удивлению и на радость всех, стали лицезреть, что один слепой получил зрение и многие больные получили исцеление. А уже к концу дня все лежащие в лазаретах, все больные и некоторые даже на одре смертном восстали и взяли в руки свои оружие. И дух поднялся, все увидели, что Господь благословляет их благое намерение освободить землю русскую от иноземцев. И с того времени этот образ стал почитаться у нас на Руси.



В 30-е годы ХХ века образ Спаса Нерукотворного был утерян. Он обнаружился в запасниках ЯХМ весной этого года. В настоящий момент подлинность иконы подтверждена. Образ находится в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. По окончании реставрационных работ его планируют передать в ярославский Кирилло-Афанасиевский монастырь, который был основан в 1616 году в память об освобождении России от поляков в период Смутного времени.