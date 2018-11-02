​Подведены первые итоги тестирования проекта «Зеленая волна» на Московском проспекте Ярославля. Проект реализуется департаментом транспорта области совместно с мэрией Ярославля и региональным управлением ГИБДД. Задачами новой системы координации светофоров являются соблюдение требований ГОСТа по регулированию светофорных фаз с учетом отдельной потребности для пешеходов, равномерное распределение транспортного потока и, в конечном итоге, снижение заторов на проспекте.



– В минувшие выходные трафик на проспекте был достаточно высоким. Переключение светофоров на измененный план прошло в штатном режиме, однако без шероховатостей не обошлось, – рассказала и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – 4 ноября в районе полудня на проспекте произошло 2 ДТП, которые перекрыли полторы полосы. Также стоит отметить, что многие водители и пешеходы не смогли правильно сориентироваться в сигналах. Сотрудники ГИБДД оказывали людям помощь на месте, регулировали движение в ручном режиме.



Самыми проблемными перекрестками остались пересечения с ул. Гагарина и Малой Пролетарской, где регулярно фиксируются серьезные пробки. Но в результате слаженной работы всех служб правительства, мэрии и ГИБДД критических ситуаций удалось избежать.



– Сейчас рано говорить о конечных результатах, – отметила Екатерина Галеева. – В целом, с технической точки зрения, светофоры сработали неплохо, что дает возможность корректировать конкретные проблемные моменты на практике. Очень важно, что во время тестирования мы получали обратную связь от водителей – это позволило нам видеть ситуацию со всех сторон и понимать потребность людей. Мы благодарим всех водителей, высказывавших свое мнение и предложения, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.



Замечания и предложения автолюбителей, которые были направлены в сообщества в соцсетях, будут учтены в дальнейшей работе. Тестирование продолжится в следующие выходные. В будни движение по Московскому проспекту будет организовано по прежнему плану координации светофорных объектов.



Обсуждение реализации проекта в соцсетях продолжается. Поделиться своим мнением и предложениями можно в группах: «Дороги Ярославля» в Фейсбуке и «ДОРоги Ярославской области» во ВКонтакте. (https://www.facebook.com/groups/yardorogi/, https://vk.com/yardorogi).