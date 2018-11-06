​Принят единый стандарт типов и видов рекламных конструкций, которые можно будет размещать на территории Ярославской области. Он утвержден приказом регионального департамента имущественных и земельных отношений №15-н.



– Если раньше каждое муниципальное образование разрабатывало собственный порядок размещения рекламных конструкций, то теперь принятые правила будут действовать на всей территории области, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Органам местного самоуправления рекомендовано привести свои правовые акты в соответствие с утвержденным порядком. Задачи департамента: обеспечение единой политики в сфере размещения рекламных конструкций, оптимизация данной работы с учетом особенностей архитектурной среды и потребностей всех заинтересованных лиц, а также максимальная прозрачность.



В документе содержится визуализация допустимых видов наружной рекламы. При согласовании размещения рекламы на зданиях теперь необходимо будет предоставлять комплексный проект оформления фасада, включающий изображения всех рекламных и информационных конструкций, памятных досок, а также расположение окон и иных элементов.



Кроме того, определены предельные сроки, на которые заключаются договоры на установку и эксплуатацию наружной рекламы. Так, для остановочных комплексов – это 10 лет, для остальных конструкций – пять. Для суперсайтов – отдельно стоящих щитов размером более 36 квадратных метров – максимально допустимый срок действия договора увеличен с 5 до 8 лет.



Справка



На сегодня в территориальной схеме утверждено 1706 рекламных мест. Все они согласовывались с учетом эффективности отдачи от рекламы, принимая во внимание формат и местоположение, а также экономическую целесообразность установки конструкции в каждом конкретном месте. На Геопортале Ярославской области ГИС-76 размещается актуальная информация о расположении и характеристиках всех мест для отдельно стоящих рекламных конструкций.