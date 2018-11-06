|Ярославская область вошла в число регионов-лидеров российского рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг и внедрения конкурентных способов оказания государственных или муниципальных услуг в соцсфере. Этот рейтинг составляет Министерство экономического развития РФ по 10 показателям, оценивающим расширение механизмов поддержки СО НКО, обеспечение доступа к реализации услуг за счет бюджетных средств, координацию деятельности органов власти в этом направлении и др.
Ранжированный рейтинг разделен на 5 групп, от лидеров до группы с наибольшим потенциалом роста. Ярославская область с результатом 28 баллов попала в число лидирующих, заняв 14-е место.
Из 85 субъектов Российской Федерации в первую пятерку регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ (1-е место, 42,84 балла), Хабаровский край (2-е место, 37,24 балла), Республика Саха (Якутия) (3-е место, 35,23 балла), Самарская область (4-е место, 34,67 балла), Пермский край (5-е место, 32,72 балла).
Подробно результаты рейтинга будут обсуждаться на конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере», которая состоится в Москве в декабре.
Справка
Формирование рейтинга осуществлялось во исполнение пункта 39 комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы, утвержденного заместителем председателя Правительства Российской Федерации 23.05.2016, №3468п-П-44.
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