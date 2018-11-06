​Правительство области инициировало внесение поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предлагается дополнить статьей, предусматривающей административную ответственность за уничтожение редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области. За совершение правонарушений в этой сфере планируется ввести штрафы. Их размер для граждан будет составлять от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.



Полномочиями по оформлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц областного департамента охраны окружающей среды и природопользования. Введение штрафных санкций станет эффективной мерой в рамках реализации концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Проект закона внесен в областную Думу. Его принятие не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или доходов областного бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.



Справка



На территории региона ведется Красная книга Ярославской области, положение о которой утверждено указом губернатора от 08.11.2011 №501. Положением о Красной книге устанавливается запрет на совершение действий (бездействий), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области.