|Правительство области инициировало внесение поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предлагается дополнить статьей, предусматривающей административную ответственность за уничтожение редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области. За совершение правонарушений в этой сфере планируется ввести штрафы. Их размер для граждан будет составлять от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Полномочиями по оформлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц областного департамента охраны окружающей среды и природопользования. Введение штрафных санкций станет эффективной мерой в рамках реализации концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
Проект закона внесен в областную Думу. Его принятие не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или доходов областного бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.
Справка
На территории региона ведется Красная книга Ярославской области, положение о которой утверждено указом губернатора от 08.11.2011 №501. Положением о Красной книге устанавливается запрет на совершение действий (бездействий), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
29 просмотров
2018.11.06 До 22 ноября студенты могут подать заявки на участие в масштабной образовательной олимпиаде «Я – профессионал»2018.11.06 В Ярославле досрочно завершены работы по капитальному ремонту крыши дома на улице 1-й Портовой2018.11.06 В этом году отремонтированы очередные участки автодороги Ярославль – Рыбинск2018.11.06 В первом квартале 2019 года отделения закрытой детской больницы заработают на новых площадях2018.11.06 Предприниматели региона могут получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса