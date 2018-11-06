​В Правительстве области проведена работа по актуализации территориальной схемы обращения с отходами. Она определяет места расположения контейнерных площадок, маршруты транспортирования отходов до объектов сортировки или захоронения, перечень сортировочных станций, полигонов, объектов переработки, обезвреживания, содержит данные об их мощности.



– Региональная схема была разработана в 2016 году, когда началась федеральная реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, – пояснил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – К настоящему времени схема потеряла свою актуальность и нуждается в корректировке.



В августе департаментом охраны окружающей среды был проведен сбор необходимой информации, ее анализ. Эти данные легли в основу проекта актуализированной территориальной схемы, размещенной на сайте департамента: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/docs.aspx.



Предложения и замечания могут быть направлены на электронную почту департамента doosp@yarregion.ru до 15 ноября. Их рассмотрение будет завершено к концу месяца, когда закончится этап общественного обсуждения проекта.